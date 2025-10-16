الخميس 2025-10-16 07:58 ص
 

الملكية الأردنية تدشن خط جوي مباشر بين عمان والدار البيضاء بمعدل رحلتين اسبوعيًا

شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية
 
الخميس، 16-10-2025 07:48 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسير رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين عمان والدار البيضاء في المغرب اعتبارًا من يوم غد الخميس 16/10/2025، بواقع رحلتين اسبوعيًا وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للملكية الأردنية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى الأردن.

نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال إن تسيير رحلات جوية إلى الدار البيضاء يأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وحرص الجانبين على تطوير مجالات التعاون المشترك، وتسهيل حركة انتقال مواطني البلدين الشقيقين وخدمة الطلبة ورجال الأعمال، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الأردن والمغرب بمختلف المجالات.


وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية ستخدم خط عمّان – الدار البيضاء بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320neo، مشيرًا إلى أن إعادة الدار البيضاء إلى شبكة وجهات الشركة تُعد خطوة استراتيجية نحو توسيع حضور الأردن في الأسواق الرئيسة بشمال أفريقيا. فالمغرب بلد غني بالثقافة والتاريخ والإمكانات الاقتصادية، ما سيتيح للمسافرين، سواء لأغراض الترفيه أو العمل، خيارات سفر أكثر سهولة وراحة.


 وأكد أن الترويج للسياحة إلى الأردن وتوسيع الشبكة الجوية يُشكلان ركيزة أساسية في خطة الملكية الأردنية وجهودها لجعل عمّان بوابة رئيسية إلى المشرق العربي، وتعزيز روابط السياحة والأعمال مع شمال أفريقيا، وتعد الدار البيضاء إضافة نوعية للشبكة وجهات الملكية الأردنية، سيما مع تدشين وجهات أخرى حيوية مؤخراً أهمها واشنطن، برلين، مومباي وموسكو.


ويُمكن للمسافرين الراغبين بالسفر حجز رحلاتهم من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.rj.com  أو تطبيق الملكية الأردنية الالكتروني أو مكاتب مبيعات الملكية الأردنية او أحد وكلاء السفر او يُمكنهم الاتصال على مركز الاتصال 96265100000+

 
 
