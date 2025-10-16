ترامب: حماس تحفر بالفعل للبحث عن المزيد من الرهائن

08:34 ص

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حركة حماس تبحث عن مزيد من الرهائن، مشيراً إلى أنها تحفر في الركام وداخل الأنفاق لإيجاد المزيد من الجثث. اضافة اعلان





وأضاف ترامب أن ما تريده الولايات المتحدة من حماس في المرحلة الثانية من الاتفاق هو نزع السلاح، مؤكداً أن الحركة وافقت على ذلك، وإن لم تفعل فستتولى واشنطن الأمر.



وشدد الرئيس الأميركي على أنه لا يوجد سبب لنشر الجيش الأميركي داخل قطاع غزة.