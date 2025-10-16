الاحتلال يقتحم منازل في قلقيلية بالضفة المحتلة

وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام حجم الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بمحتويات منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام.
