الخميس 2025-10-16 10:00 ص
 

الاحتلال يقتحم منازل في قلقيلية بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
 
الخميس، 16-10-2025 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بالضفة الغربية المحتلة، وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة، ونفذت حملة اعتقالات.اضافة اعلان


وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام حجم الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بمحتويات منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين صحة غزة: لا تحسن في الوضع الصحي بعد وقف الحرب

خطوط النشاط الزلزالي

عربي ودولي زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

جانب من الجولة التفقدية

أخبار محلية الشديفات يتفقد مدرسة خديجة في الرصيفة

نم

منوعات فروسية وأخلاق: فارس يتدخل في اللحظة الحاسمة لإنقاذ منافسه في بريطانيا - فيديو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يزور اليابان في نهاية الشهر الحالي

ارشيفية

فلسطين إسرائيل تعلن التثبت من جثتين وتطالب حماس بإعادة البقية

ه

منوعات إنقاذ امرأة احتُجزت 27 عاما داخل منزل والديها في بولندا

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابات بحادث سير على طريق إربد - عمّان



 
 





الأكثر مشاهدة