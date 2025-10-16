الاحتلال يقتحم منازل في قلقيلية بالضفة المحتلة

08:18 ص

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بالضفة الغربية المحتلة، وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة، ونفذت حملة اعتقالات.





وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام حجم الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بمحتويات منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام.