الجريدة الرسمية: إحالة الناصر إلى التقاعد

جاء ذلك، استنادا إلى أحكام المادة (13) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959.
الناصر، أوضح في بيان سابق منسوب له، أنه أستأذن رئيس الوزراء جعفر حسان، لإحالة نفسه على التقاعد اعتبارا من نهاية العام الحالي.
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