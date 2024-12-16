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الجريدة الرسمية: إحالة الناصر إلى التقاعد

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الإثنين، 16-12-2024 08:24 م

الوكيل الإخباري-   صدر في الجريدة الرسمية، عدد الاثنين، إحالة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح قاسم الناصر، نفسه إلى التقاعد اعتبارا من الثاني من كانون الثاني 2025.

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جاء ذلك، استنادا إلى أحكام المادة (13) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959.


الناصر، أوضح في بيان سابق منسوب له، أنه أستأذن رئيس الوزراء جعفر حسان، لإحالة نفسه على التقاعد اعتبارا من نهاية العام الحالي.

 
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