الجريدة الرسمية: إحالة الناصر إلى التقاعد

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، عدد الاثنين، إحالة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح قاسم الناصر، نفسه إلى التقاعد اعتبارا من الثاني من كانون الثاني 2025.

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جاء ذلك، استنادا إلى أحكام المادة (13) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959.