الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

مصر .. قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

الخميس، 20-11-2025 11:30 م
الوكيل الإخباري-   قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، عازيًا قراره إلى تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته.اضافة اعلان


وذكر البنك في بيان اليوم الخميس أن لجنة السياسات النقدية ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، معتبرةً أنه وضع ملائم للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وقال البنك إن المؤشرات تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي عالميًا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

و أشار البنك المركزي إلى تقديراته بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المصري الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ونوّه إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، أما بالنسبة لسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وأكد البنك أن توقعاته للتضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومصرية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

