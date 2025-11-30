الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء السبت على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

