الأحد 2025-11-30 11:49 ص

الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة.
الأحد، 30-11-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء السبت على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

 كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء السبت، محاولة تسلّل طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

 
 


أخبار محلية تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري

شؤون برلمانية النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون

أخبار محلية الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تعلن أرقاما جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة 3.6 مليارات

أخبار محلية وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة الرام شمال القدس، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة وإليها. ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال تمركزوا على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة، ومن

فلسطين الاحتلال يغلق مداخل الرام بالقدس

منوعات سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)



 
 





