الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات
الأحد، 30-11-2025
11:05 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/755620
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء السبت على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
اضافة اعلان
كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء السبت، محاولة تسلّل طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويلها إلى الجهات المختصة.