مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو هزيم وقيتوقة

ففي مدينة السلط بمحافظة البلقاء، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الصحفي المرحوم عبدالرزاق طعان أبو هزيم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو هزيم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة زهران (الدوار السابع) بمحافظة العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة بديعة جميل قفبز، أرملة المرحوم سامي حسن قيتوقة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل قيتوقة وقفبز، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدّم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
