الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الواجهة الشمالية

وقالت القوات المسلحة في بيان، "تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليه، وتحويله للجهات المختصة.
ووفق البيان أحبطت المنطقة محاولة تهريب مواد مخدرة (كريستال) بواسطة طائر بعد رصده يحمل جسما غريبا أثناء تحليقه، فتم التعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
