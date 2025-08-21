الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الواجهة الشمالية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الأربعاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد اجتيازه الحدود بطريقة غير مشروعة.

اضافة اعلان



وقالت القوات المسلحة في بيان، "تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليه، وتحويله للجهات المختصة.