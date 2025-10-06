الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035

11:07 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، إن الوزارة تمضي قدماً في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر عبر تنفيذ نحو 14 مشروعاً ودراسة البنية التحتية المشتركة، ما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة. اضافة اعلان





وأكد الخرابشة أن أولويات الوزارة تتركز على تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تنفيذ 6 مبادرات و32 أولوية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة (2025–2035) لإدراج آخر التطورات على قطاع الطاقة عالميا متضمنه التكنولوجيات الجديدة مثل الهيدروجين والتخزين.



جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين، حوارية نظمتها لجنة الطاقة النقابيّة في نقابة المهندسين الأردنيين بعنوان "قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي"، والتي تناولت أبرز محاور العمل المستقبلي لقطاع الطاقة في المملكة.



وأوضح الخرابشة أن الوزارة تنفذ مشاريع استراتيجية لرفع الإنتاج المحلي تشمل تطوير حقول الغاز في الريشة والسرحان وحمزة، وتكثيف عمليات التنقيب والاستكشاف في شمال الريشة وشرق الصفاوي، إلى جانب توسعة شبكات الغاز وربطها بالأنبوب العربي لتغطية عمان والزرقاء والمدن الصناعية كما يجري تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميجاواط من الشمس والرياح، وتطوير مشاريع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات وضخ المياه.



ولفت إلى أن الوزارة تعتمد استراتيجية شاملة لمواجهة تحديات القطاع، تشمل التخزين والربط الكهربائي الإقليمي، وتعظيم الموارد الوطنية، وتطبيق العدادات الذكية ضمن برامج التحول الرقمي.



وبيّن أن هدف الوزارة هو تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع من خلال خفض كلف الطاقة على الصناعة، ودعم برامج كفاءة الطاقة والسخانات الشمسية، وإيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية عبر فلس الريف، إلى جانب تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن لترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة مالية وعدالة في توزيع العوائد.