فاعليات تحتفل بمناسبة يوم المعلم

11:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748863 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت فاعليات تربوية، اليوم الاثنين، أهمية تمكين المعلم ودعمه لتدعيم المسيرة التعليمية في المملكة، مشددة على أن المعلم يمثل حجر الأساس لبناء المجتمع المزدهر، وذلك في اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف في تشرين الأول من كل عام. اضافة اعلان





وفي الزرقاء، نظم مركز الغصون للتعليم والتدريب بالتعاون مع محطة فكر للتنمية والتدريب، ومدارس أرض العز في المركز الثقافي التابع لبلدية الزرقاء، احتفالا بمناسبة يوم المعلم، وتحت شعار الوفاء لصناع الأجيال.



وعبر مندوب رئيس لجنة بلدية الزرقاء ليث أكرم العزة، خلال رعايته للفعالية، عن بالغ الشكر والامتنان للأسرة التربوية على ما يبذلونه من جهد نبيلٍ في تربية الأجيال وتنشئتها على المبادئ السامية والقيم الإنسانية الرفيعة، مؤكداً أن المعلم سيبقى رمزاً للعطاء ونبراساً للعلم والإبداع.



واختُتمت الاحتفالية بتكريم نخبة من المعلمين والمعلمات تقديراً لعطائهم المتواصل وجهودهم في بناء الإنسان والوطن.



وفي عجلون، نظم مجلس التطوير التربوي احتفالًا بهذه المناسبة برعاية الدكتور عدنان مقطش وحضور رؤساء شبكات المجلس.



وقال مدير التربية خلدون جويعد، إن الاحتفال بيوم المعلم يأتي تقديرًا لجهود الكوادر التربوية ودورهم في إعداد الأجيال، مؤكدًا استمرار المديرية في تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية من خلال تمكين المعلمين وتوفير بيئة تعليمية محفزة على التميز والإبداع.



وثمن مدير التربية الأسبق الدكتور أسعد الشرع جهود مجلس التطوير التربوي في وضع خطط وبرامج تسهم في تطوير الكوادر التعليمية ودعم مبادرات المعلمين، وتعزيز مهاراتهم المهنية بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في المحافظة.



وأكد رئيس مجلس التطوير التربوي في المحافظة علي القضاة أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والوطن، مبينا أن مهنة التعليم رسالة سامية تقوم على العطاء والتفاني في حرص المجلس على تعزيز مكانة المعلمين، ودعم دورهم في تطوير العملية التعليمية.



وفي ختام الحفل، جرى تكريم عدد من مديري ومديرات المدارس ومدراء تربية تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير العملية التعليمية في عجلون.



وفي الكرك، احتفلت عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بيوم المعلم، تقديرًا لعطاء المعلمين والمعلمات ودورهم الريادي في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.



وقالت مديرة الشؤون الإدارية والمالية في المديرية كوثر الحمايدة، خلال رعايتها الاحتفال، إن يوم المعلم هو يوم لفرح الروح وفرح العطاء، فهو احتفاء بالقيمة الإنسانية النبيلة التي يجسدها المعلم، مشيرةً إلى أن المعلم هو روح العملية التعليمية، يعلّم بعقله وقلبه وسلوكه ويزرع في طلبته قيم المعرفة والانتماء.



كما وزعت مجموعة من طالبات مدرسة بيت الكرك النموذجية الحلوى والهدايا على موظفي مديرية التربية والتعليم بمناسبة يوم المعلم، في لفتة تعبّر عن التقدير والعرفان لجهود المعلمين والمعلمات في خدمة الطلبة.



واشتمل الاحتفال على عروض فنية وأناشيد وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالمعلمين، وكلمات وقصائد تغنّت بدور المعلم ورسالة التعليم السامية، إلى جانب تكريم عدد من المعلمين بالدروع والهدايا والورود وسط أجواء من المحبة والتقدير.

