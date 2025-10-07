157 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم حتى أيلول

الوكيل الإخباري- قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام وحتى 27 أيلول (سبتمبر) الماضي بأكثر من 157 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية.

اضافة اعلان



وأشارت المفوضية، لتراجع وتيرة العودة في الأسابيع الأخيرة، إذ عاد نحو 3.100 لاجئ إلى سورية خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بـ4.100 لاجئ في الأسبوع الذي سبقه، أي بانخفاض بلغت نسبته 24 %، وفق ما أوردته يومية الغد.



وبينت، إن التركيبة السكانية للعائدين ظلت مشابهة للأسابيع السابقة، حيث شكّلت النساء والفتيات ما يقارب 49 % من إجمالي العائدين، فيما بلغت نسبة الأطفال 43 %، في حين شكل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً نحو 19 % من مجموع العائدين.