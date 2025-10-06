الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

تناول الاتصال أبرز التطورات المتعلقة بالخطة التي طرحها الرئيس ترمب لإنهاء الحرب على غزة، إذ أكد جلالته ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الكافية.
وشدد جلالة الملك على أهمية العمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة وتجنب أية إجراءات تقوض فرص تحقيق السلام.
وحذر جلالته من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
