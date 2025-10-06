الثلاثاء 2025-10-07 01:08 ص
 

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي
الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي
 
الإثنين، 06-10-2025 11:35 م
الوكيل الإخباري-   أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. اضافة اعلان


تناول الاتصال أبرز التطورات المتعلقة بالخطة التي طرحها الرئيس ترمب لإنهاء الحرب على غزة، إذ أكد جلالته ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الكافية. 

وشدد جلالة الملك على أهمية العمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة وتجنب أية إجراءات تقوض فرص تحقيق السلام. 

وحذر جلالته من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية والقدس. 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الإسرائيليون يتظاهرون يوميا للمطالبة بالتوصل لصفقة تعيد أسراهم من غزة

فلسطين تظاهرة أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

ا

عربي ودولي ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

ل

أخبار محلية 157 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم حتى أيلول

الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور

عربي ودولي الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور

ل

عربي ودولي إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

عربي ودولي قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

ل

طب وصحة 5 أعراض خفية قد تشير إلى أمراض خطيرة

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي



 
 





الأكثر مشاهدة