الملك يعقد اليوم مباحثات مع ملك السويد في ستوكهولم

ويلتقي جلالة الملك رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.
وتأتي الزيارة تجسيدا لعلاقات الصداقة التي تجمع الأردن والسويد، ولتعزيز التعاون في مجالات عديدة، فضلا عن بحث مستجدات المنطقة وسبل تحقيق السلام.
وغادر جلالته أرض الوطن، الاثنين، في زيارة عمل إلى مملكة السويد.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش ينعى محمد القضاة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
-
157 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم حتى أيلول
-
الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي
-
فاعليات تحتفل بمناسبة يوم المعلم
-
الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035
-
صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد