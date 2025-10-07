الثلاثاء 2025-10-07 08:46 ص
 

الملك يعقد اليوم مباحثات مع ملك السويد في ستوكهولم

الوكيل الإخباري-   يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، مباحثات في العاصمة ستوكهولم، مع جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد.اضافة اعلان


ويلتقي جلالة الملك رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

وتأتي الزيارة تجسيدا لعلاقات الصداقة التي تجمع الأردن والسويد، ولتعزيز التعاون في مجالات عديدة، فضلا عن بحث مستجدات المنطقة وسبل تحقيق السلام.

وغادر جلالته أرض الوطن، الاثنين، في زيارة عمل إلى مملكة السويد.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
 
 
