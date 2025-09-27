السبت 2025-09-27 07:32 م
 

الحكومة تعفي المركبات العمومية في العقبة من رسوم الترخيص بنسبة 50%

رئاسة الوزراء
 
السبت، 27-09-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت في محافظة العقبة.

وبين المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر إعفاء وسائط النقل المسجلة بالصفة العمومية العاملة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنسبة (50%) من رسوم التراخيص والتصاريح لسنة 2025م ولمرة واحدة، وذلك لسيارات الركوب الصغيرة العمومية (التاكسي) وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات العمومية.


وقال المومني إن محافظة العقبة تشكل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الوطنية، فهي المنفذ البحري الوحيد للمملكة على البحر الأحمر، وبوابة رئيسية للتجارة والاستيراد والتصدير.


وبين المومني أن العقبة تحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة التي أسهمت في استقطاب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، إلى جانب مكانتها السياحية المميزة بما تزخر به من مقومات طبيعية وبحرية جاذبة.


وتابع "من خلال هذه الخصائص، تبرز العقبة كمركز محوري لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الاستثمار والسياحة الإقليمية والدولية".

 

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد يوليان أهمية متزايدة لمستقبل العقبة، مع تركيز خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية البيئة البحرية، وتعزيز مكانة العقبة مركزا علميا وسياحيا وبيئيا.

 

وقال إنه من أبرز المبادرات الأخيرة إطلاق Aqaba Blue Ventures والمركز العالمي لاستعادة المحيطات، اللتين تم الإعلان عنهما خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، وذلك لاستخدام التقنية والبحث العلمي في دعم صحة الخليج البحري .

 
 
