الأحد 2025-12-14 09:35 م

الحكومة تقرر صرف معونة الشتاء لهذه الأسر

ب
أرشيفية
الأحد، 14-12-2025 07:16 م
الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، صرف مبلغ مقطوع لمرة واحدة فقط، لأكثر من 248 ألف أسرة من الأسر المنتفعة من برنامج صندوق المعونة الوطنيَّة، كمعونة لفصل الشِّتاء؛ وذلك لمساعدة الأُسر المستفيدة على تحمُّل النَّفقات الإضافيَّة التي تترتَّب خلال هذه الفترة.اضافة اعلان


وتبلغ القيمة الإجماليَّة لهذه المعونة قُرابة خمسة ملايين دينار، سيتمّ صرفها من المخصصات الماليّة المرصودة في الموازنة لعام 2025م.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"

أخبار محلية نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"

ل

أخبار محلية حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة

الموت يفجع الفنان المصري عادل إمام

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان المصري عادل إمام

c

أخبار محلية جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني

سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643

عربي ودولي سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643

وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان

أخبار محلية وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان

ب

عربي ودولي قديروف يضع شرطين لترشحه لانتخابات الشيشان 2026

مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف

أخبار محلية مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف



 






الأكثر مشاهدة