الحكومة تقرر صرف معونة الشتاء لهذه الأسر

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، صرف مبلغ مقطوع لمرة واحدة فقط، لأكثر من 248 ألف أسرة من الأسر المنتفعة من برنامج صندوق المعونة الوطنيَّة، كمعونة لفصل الشِّتاء؛ وذلك لمساعدة الأُسر المستفيدة على تحمُّل النَّفقات الإضافيَّة التي تترتَّب خلال هذه الفترة.





وتبلغ القيمة الإجماليَّة لهذه المعونة قُرابة خمسة ملايين دينار، سيتمّ صرفها من المخصصات الماليّة المرصودة في الموازنة لعام 2025م.

