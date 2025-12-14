إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد

07:17 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إحالة مدير عام مؤسَّسة التَّدريب المهني أحمد الغرايبة إلى التَّقاعد. اضافة اعلان







