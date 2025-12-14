الأحد 2025-12-14 09:34 م

إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد

الأحد، 14-12-2025 07:17 م
الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إحالة مدير عام مؤسَّسة التَّدريب المهني أحمد الغرايبة إلى التَّقاعد.اضافة اعلان
 
 


