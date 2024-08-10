الخارجية تعزي بضحايا حادثة تحطم طائرة في البرازيل

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا.
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