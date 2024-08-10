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الخارجية تعزي بضحايا حادثة تحطم طائرة في البرازيل

مبنى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية




 

السبت، 10-08-2024 01:19 م
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بضحايا حادثة تحطم طائرة في ولاية ساوباولو، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا.
gnews

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