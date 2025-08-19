الثلاثاء 2025-08-19 07:16 م
 

"الخدمات الحكومية" تنجز 14 ألف معاملة ضمن باقة "تعليمي" خلال يومين

"الخدمات الحكومية" تنجز 14 ألف معاملة ضمن باقة "تعليمي" خلال يومين
"الخدمات الحكومية" تنجز 14 ألف معاملة ضمن باقة "تعليمي" خلال يومين
 
الثلاثاء، 19-08-2025 06:00 م
الوكيل الإخباري-   استقبلت مراكز الخدمات الحكومية خلال اليومين الماضيين أكثر من 12145 زائرا، وأنجزت ما يزيد على 14128 معاملة ضمن باقة "تعليمي".اضافة اعلان


وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن هذا الإقبال يعكس أهمية مراكز الخدمات الحكومية في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الحكومية المقدمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وفد من محمية العقبة البحرية يزور معهد الأبحاث البحرية بالنرويج

أخبار محلية وفد من محمية العقبة البحرية يزور معهد الأبحاث البحرية بالنرويج

ا

أخبار محلية وزير الأوقاف يرعى تخريج المراكز الصيفية القرآنية في إربد

بيان مشترك يطالب بوقف الاعتداءات على موظفي الإغاثة

عربي ودولي بيان مشترك يطالب بوقف الاعتداءات على موظفي الإغاثة

ن

أخبار محلية اجتماع لترشيح ملف فنون الفخار اليدوي لقائمة التراث الثقافي غير المادي

الحنيطي يفتتح غرفة عمليات .. تفاصيل

أخبار محلية الحنيطي يفتتح غرفة عمليات .. تفاصيل

ا

أخبار محلية وفد من الكونغرس الأميركي يزور مدينة البترا

الكرملين: بوتين يطلع ولي عهد السعودية على نتائج اتصالاته مع ترامب

عربي ودولي الكرملين: بوتين يطلع ولي عهد السعودية على نتائج اتصالاته مع ترامب

ا

أخبار محلية بدء تنفيذ مشروع الحواجز الحجرية الكنتورية في بصيرا والقادسية



 
 





الأكثر مشاهدة