"الخدمات الحكومية" تنجز 14 ألف معاملة ضمن باقة "تعليمي" خلال يومين

الوكيل الإخباري- استقبلت مراكز الخدمات الحكومية خلال اليومين الماضيين أكثر من 12145 زائرا، وأنجزت ما يزيد على 14128 معاملة ضمن باقة "تعليمي".





وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن هذا الإقبال يعكس أهمية مراكز الخدمات الحكومية في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الحكومية المقدمة.

