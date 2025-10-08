الخطيب تكرم رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات السابق

وحضر التكريم الأمين العام لدى الهيئة الدكتور نائل العدوان وعضو مجلس المفوضين المهندس أيمن الدرايسة والرئيس التنفيذي لدى شركة زين سعادة السيد فهد الجاسم و الرئيس التنفيذي لدى شركة أورانج سعادة المهندس فيليب منصور والرئيس التنفيذي لدى شركة أمنية سعادة السيد فيصل الجلاهمة .
وقدمت الخطيب للرئيس السابق خلال الحفل درعًا تذكاريًا تقديرًا للجهود التي قدمها وجملة الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة مجلس مفوضي الهيئة من ذلك إطلاق خدمات الجيل الخامس وخدمات الإنترنت الفضائي وإطلاق مشروع قابلية نقل الأرقام ( حق احتفاظ المواطن برقم هاتفه ) ورئاسته المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات .
كما أشادت الخطيب بالإنجازات التي حققتها الهيئة في قطاع الاتصالات في المملكة والذي انعكس على مكانة الهيئة الريادية على المستويين الإقليمي والدولي ، حيث سجلت الهيئة في الأعوام السابقة حضورا دوليًا مميزًا في عدة محافل دولية شجعت المستثمرين في القطاع وعززت من الشراكات العالمية بشأن تطوير البنى التحتية في المملكة .
-
أخبار متعلقة
-
الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي
-
أمين عام "الشباب" يتفقد مراكز شبابية ورياضية في عجلون
-
أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلع على واقع المراكز الشبابية بالكرك
-
ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس
-
إدارة السير توجه رسالة هامة للمواطنين
-
توضيح هام من وزير الزراعة حول أسعار اللحوم في الأسواق الأردنية
-
وزيرة التنمية: اهتمام ملكي بالحماية الاجتماعية كرافعة أساسية لعجلة الإنتاج الوطني
-
الأردن يشارك في المؤتمر العربي الـ28 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب