الخطيب تكرم رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات السابق

الأربعاء، 08-10-2025 08:19 م
الوكيل الإخباري- بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معالي المهندس سامي سميرات كرمت رئيس مجلس مفوضي الهيئة عطوفة أ. لارا الخطيب الرئيس التنفيذي السابق لدى الهيئة عطوفة المهندس بسام فاضل السرحان خلال حفل تكريم أقيم أمس الثلاثاء .اضافة اعلان


وحضر التكريم الأمين العام لدى الهيئة الدكتور نائل العدوان وعضو مجلس المفوضين المهندس أيمن الدرايسة والرئيس التنفيذي لدى شركة زين سعادة السيد فهد الجاسم و الرئيس التنفيذي لدى شركة أورانج سعادة المهندس فيليب منصور  والرئيس التنفيذي لدى شركة أمنية سعادة السيد فيصل الجلاهمة .

وقدمت الخطيب للرئيس السابق خلال الحفل درعًا تذكاريًا تقديرًا للجهود التي قدمها وجملة الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة مجلس مفوضي الهيئة من ذلك إطلاق خدمات الجيل الخامس وخدمات الإنترنت الفضائي وإطلاق مشروع قابلية نقل الأرقام ( حق احتفاظ المواطن برقم هاتفه ) ورئاسته المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات .

كما أشادت الخطيب بالإنجازات التي حققتها الهيئة في قطاع الاتصالات في المملكة والذي انعكس على مكانة الهيئة الريادية على المستويين الإقليمي والدولي ، حيث سجلت الهيئة في الأعوام السابقة حضورا دوليًا مميزًا في عدة محافل دولية  شجعت المستثمرين في القطاع وعززت من الشراكات العالمية بشأن تطوير البنى التحتية في المملكة .
 
 
