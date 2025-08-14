الخميس 2025-08-14 07:33 م
 

الخطيب: 46 ألف طلب قبول موحد حتى صباح اليوم
 
الخميس، 14-08-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري-  قال مدير وحدة القبول الموحد مهند الخطيب، إن عدد طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية بلغ 40 ألف طلب، حتى صباح الخميس، فيما استقبلت الوحدة 6000 طلب لمرحلة الدبلوم المتوسط.اضافة اعلان


وأوضح الخطيب في تصريحات اليوم، أن مجلس التعليم العالي قرر تخفيض أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان للعام الجامعي 2025-2026، حيث يقبل 640 طالبًا في تخصص الطب موزعين على 6 جامعات، و256 طالبًا في تخصص طب الأسنان موزعين على 4 جامعات.

وأشار إلى قرار المجلس بتخفيض نسبة القبول في التخصصات المشبعة بنسبة 50 بالمئة، بهدف تقليل أعداد الخريجين منها تجنبًا لانضمامهم إلى صفوف البطالة، إضافة إلى استحداث 30 تخصصًا جديدًا تواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.

وبين الخطيب، أن تقديم طلبات القبول لأبناء الأردنيات سيبدأ بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين.

وبدأت الوحدة استقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية بمرحلة البكالوريوس اعتبارًا من صباح الثلاثاء 12 آب الحالي، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 19 من الشهر نفسه، عبر الموقع الإلكتروني للوحدة: www.admhec.gov.jo، فيما بدأت استقبال طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط اعتباراً أمس، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأربعاء 20 آب الحالي.
 
 
