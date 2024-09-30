الخط الحجازي يسير رحلة شهرية إلى أم الجمال

وقال عضيبات إن الرحلات ستكون بالتعاون مع بلدية أم الجمال، إذ سيتم توفير مواصلات من محطة قطار قريبة من المواقع السياحية لنقل السياح إلى المناطق السياحية.
وأضاف أن المؤسسة تدرس أيضا تسيير رحلتين شهرية إلى المفرق، إذ سيكون هناك فعاليات وبازار خيري.
وعن الرحلات القائمة حاليا، أوضح أن المؤسسة سيرت 9 رحلات عائلية في القطار من عمّان إلى الجيزة، بمعدل 200 راكب لكل رحلة، وبمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الجمعة والسبت إضافة إلى يوم عطلة المولد النبوي.
وتوقع الناطق باسم المؤسسة، استمرار الرحلات حتى 15 تشرين الثاني المقبل، بنفس المعدل إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، إضافة إلى الرحلات العرضية من المدارس والجمعيات الخيرية والهيئات الدبلوماسية داخل الأردن.
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