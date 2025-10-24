الجمعة 2025-10-24 04:44 م
 

شركة JustMarkets تنشُر المزيد من الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق حلول تداول مُصمَّمة خصيصًا

الجمعة، 24-10-2025 04:20 م
الوكيل الإخباري-   تسعى شركة JustMarkets، الوسيط العالمي الموثوق به، والتي تمتلك خبرة تزيد عن 12 عامًا في مجال التداول، إلى تُعزيِز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال تقديم خدماتها للعملاء في أكثر من 160 دولة، تواصل الشركة توفير حلول تداول مُبتكّرة تدعَم المتداولين بالأدوات، والأفكار، والشروط، والخدمات المُصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المنطقة.اضافة اعلان


الالتزام بنهج تداول يضع العميل على قمة الأولويات

على مدار أكثر من عشر سنوات، حظَت JustMarkets بهذه السمعة الطيبة من خلال التركيز على الشفافيَّة، والمصداقيَّة، وسهولة الوصول لخدماتها. كما توفَّر الشركة منصة للعملاء تمكّنهم من التركيز الكامل على الأداء، والتداول بثقة، من خلال دعمهم بشروط تداول تنافسيَّة، ومواد تعليميَّة قيّمة، وخدمات، وخدمة عملاء مُتعدَّدة اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حسابات إسلاميَّة خالية من فوائد التبييت 

من خلال وعيها الكامل بأهمية أن تكون المعاملات الماليَّة متوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفَّر JustMarkets حسابات إسلاميَّة، خالية تمامًا من فوائد التبييت، ومتوافقة مع مبادئ الشريعة. تتيح هذه الحسابات للمتداولين المسلمين التداول في الأسواق العالميَّة دون رسوم فوائد التبييت، مع ضمان شروط عادلة وشفَّافة لجميع استراتيجيات التداول.

رافعة مالية مرتفعة وفروقات أسعار ضيقة

واحدة من المزايا الأساسيَّة التي تُقدَّمها JustMarkets في المنطقة هي الرافعة الماليَّة المرنة حتى 1:3000، والتي تُتيح للمتداولين التحكُّم في حجم مركز أكبر من الإيداع الأوَّلي. وتُمكِّن فروق الأسعار الضيقة المتداولين من تنفيذ استراتيجياتهم عبر تداول الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، بمرونة وكفاءة، مما يزيد من فرصهم في الأسواق المُتقلَّبة.

تفوُّق مُعترَف به على مستوى الصناعة

على مدار السنوات، حصلَت JustMarkets على عدة جوائز في الصناعة تقديرًا لتميُّزها في الابتكار، وخدمة العملاء، وشروط التداول. وتدعم هذه الجوائز عمل الشركة  المُتفاني في وضع معايير عالية لأدائها، وبناء الثقة مع قاعدة عملائها وشركائها العالميين.

الانتشار العالمي والخدمات

من خلال استخدام منصَّتي MetaTrader 4، MetaTrader 5، وتطبيق JustMarkets للتداول، يتمكَّن العملاء من استخدام أدوات تحليل مُتقدَّمة، واستراتيجيات آليَّة، ومجموعة واسعة من الأدوات الماليَّة المتنوَّعة. بالإضافة إلى ذلك، تضمَن خدمات دعم العملاء مُتعدَّدة اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التواصل بلغتهم المُفضَّلة، مما يمنحهم تجربة تداول تتميَّز بالسلاسة والانسيابيَّة.

كل من يتداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبحث عن بيئة تداول تتميَّز بالشفافية، وأدوات تداول فعَّالة، وشروط مُصمَّمة من أجل تحقيق النمو، عليه أن ينضم إلى JustMarkets الآن. من خلال الحلول المُصمَّمة للاستخدام المحلي والخبرة العالميَّة، تبقى الشركة دائمًا مُلتزمة بمساعدة المتداولين على تحقيق كامل إمكاناتهم الماليَّة.

سجّل الآن في JustMarkets، واستمتع بحلول تداول مُصمَّمة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
معلومات الاتصال:

كاردو دلير فرحان (Kardo Dlir Farhan)

مدير التسويق الإقليمي

[email protected]
 
 
