مدير عام "البحوث الزراعية" يزور مختبر فحص زيت الزيتون

وخلال الزيارة استمع الرواشدة إلى إيجاز حول آلية فحص زيت زيتون المزارع الأردني من حيث الجودة ودرجة الحموضة، واطلع على تجربة مباشرة للفحص وآليته من قبل المختصين بالمختبر.
وأكد الرواشدة استعداد كوادر المركز للمشاركة الفاعلة في مهرجان الزيتون لهذا العام والمزمع عقده نهاية الشهر المقبل، مثمنًا جهود كوادر المركز في العمل البحثي والخدماتي للمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي.
