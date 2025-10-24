مدير عام "البحوث الزراعية" يزور مختبر فحص زيت الزيتون

الوكيل الإخباري- زار مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة، مختبر فحص زيت الزيتون التابع لمديرية البستنة بالمركز.

اضافة اعلان



وخلال الزيارة استمع الرواشدة إلى إيجاز حول آلية فحص زيت زيتون المزارع الأردني من حيث الجودة ودرجة الحموضة، واطلع على تجربة مباشرة للفحص وآليته من قبل المختصين بالمختبر.