بلدية بني عبيد تبدأ بتعبيد طرق بتكلفة 1.6 مليون دينار

جانب من الأعمال
 
الوكيل الإخباري-  قالت رئيسة بلدية لواء بني عبيد المهندسة منار الردايدة، إن البلدية بدأت اليوم الجمعة، بتعبيد عدد من الطرق في حدود المناطق التي تشرف عليها البلدية، بكلفة وصلت إلى 1.6 مليون دينار.

وأوضحت أن الطرق المستهدفة بالتعبيد هي الطريق الواصل بين دوار الحمصي وقصر العوادين، والطريق الواصل بين تقاطع وادي الغفر وإشارة مستشفى الأمير راشد العسكري.


وأكدت الردايدة، أن البلدية تعمل وفق رؤية واضحة تعتمد التركيز على تعبيد الطرق الحيوية وتأهيلها والتي تخدم المواطنين في الأحياء والتجمعات السكانية الكبيرة والمدارس الحكومية والخاصة؛ لتوفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين والمركبات، وتعزيز الربط الفعال بين المناطق المختلفة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة، إضافة إلى أن تحسين البنية التحتية للنقل وتوسيع الطرق القائمة وتحسين جودتها وإنشاء طرق جديدة، يخفف من الازدحام ويحسن من تدفق حركة المرور وتحسين جودة الحياة ويسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق؛ مما يسهم بتحسين جودة الحياة للسكان ويعزز التنمية الاجتماعية، و يسهل حركة التجارة والنقل.


يشار إلى أن عدد سكان لواء بني عبيد يبلغ حوالي 225880 ألف نسمة، فيما مساحته 188 كيلومترا مربعا، ويضم مناطق الحصن، والنعيمة، وإيدون، وكتم، والصريح، وشطنا.

 
 
