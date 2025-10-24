زراعة المفرق تنفذ مشروع تشجير طريق جابر الدولي

وقالت المشاقبة، إن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية؛ بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، لافتة إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة الزراعة في محافظة المفرق.
وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشروع أسهم بتشغيل 160 عاملاً. كما أنه يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ويستهدف توسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وأشارت المشاقبة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 250 ألف دينار، ويشتمل على 3 مراحل، حيث انتهت المرحلة الأولى وهي تجهيز البنية التحتية وتشييك جوانب الطريق بطول المنطقة المستهدفة، وتنفيذ خطوط الري واتفاقية ري من محطة تنقية سميا، لافتة إلى أن المرحلة الثانية شملت إدخال العمالة والحفر، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والتي تتضمن التشجير والزراعة.
وأوضحت أنه سيكون هناك متابعة لضمان استدامة المشروع في أعقاب انتهاء فترة زراعة الأشجار من خلال استدامة الري والرعاية والحماية.
