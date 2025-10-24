"البر والإحسان" تنفذ يوما طبيا مجانيا في منطقة الريشة بمحافظة العقبة

الوكيل الإخباري- تنفذ حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) غدا السبت، يوما طبيا مجانيا متخصصا بصحة الفم والأسنان في مدرسة الريشة الثانوية المختلطة في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة.

ويأتي تنظيم اليوم الطبي، ضمن برنامج لمسة شفاء للحملة، بالتعاون مع شركة نيوتن للتأمين الصحي، وكلية التمريض في الجامعة الأردنية/ فرع العقبة، ومديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة، ويستهدف جميع طلبة المدرسة في مختلف الصفوف.



ويشتمل اليوم الطبي، الذي تبدأ فعالياته الساعة العاشرة صباحا، على تقديم خدمات فحص الأسنان والعلاجات السنية المجانية من خلال عيادة متنقلة مجهزة، بإشراف كوادر طبية وتمريضية متخصصة من الفريق الطبي المتطوع لحملة البر والإحسان، ومديرية صحة محافظة العقبة ومشاركة طلبة التمريض من الجامعة الأردنية.



كما تشمل الفعالية، محاضرات صحية وتوزيع منشورات توعية وتثقيفية وتوزيع مستلزمات العناية الشخصية والهدايا للطلاب.



وتهدف الفعالية بحسب بيان صحفي لـ "جهد" اليوم الجمعة، إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال واليافعين بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان، والوقاية من الأمراض المرتبطة بها، خاصة في المناطق التي تعاني من المشاكل السنية ومحدودية في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.