الديوان الملكي يعزي آل سيف

السبت، 15-11-2025 04:57 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى آل سيف.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين مصطفى والحاجة عائشة حسن سيف، شقيقي الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم سيف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وعموم آل سيف، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
 
