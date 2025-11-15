الديوان الملكي يعزي آل سيف

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين مصطفى والحاجة عائشة حسن سيف، شقيقي الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم سيف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وعموم آل سيف، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
