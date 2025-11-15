السبت 2025-11-15 04:23 م
 

سرايا القدس-كتيبة نابلس: فجرنا عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال

السبت، 15-11-2025 03:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم.اضافة اعلان


وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشريف، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 
 
