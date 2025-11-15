فلسطين تناشد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى غزة

وقالت الرئاسة الفلسطينية، السبت، في بيان، إنّ ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.
وطالبت، برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.
