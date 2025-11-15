الأحد 2025-11-16 01:36 ص
 

الأمير فيصل بن الحسين يُتوّج الفائزين بسباق “أيلة للدراجات الهوائية”

السبت، 15-11-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري-    توّج سمو الأمير فيصل بن الحسين، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة هيئة أجيال السلام، يوم الجمعة الفائزين في سباق "أيلة للدراجات الهوائية" الذي شارك به 185 متسابقاً من 17 دولة.
 
وشهد السباق، الذي نظمته هيئة أجيال السلام لأول مرة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للدراجات، مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وامتد على مسافة 200 كيلومتر، انطلاقاً من بوابة شركة البوتاس العربية في البحر الميت وصولاً إلى منتجع واحة أيلة على شواطئ البحر الأحمر في العقبة. 

وأكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة أجيال السلام لما الحطّاب، أن الهيئة تؤمن بالدور الفاعل للرياضة في تعزيز التقارب بين المجتمعات، وبناء جسور من التفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى التنوع الكبير في هذا الحدث الذي جمع بين التحدي والشغف وروح الصداقة على أرض الأردن.

وأعربت الحطّاب عن اعتزازها بالشراكة في تنظيم هذا السباق المميز، مؤكدة أن الحدث يمثل نموذجاً حياً لقوة الرياضة في دعم قيم السلام والتعاون والتبادل الثقافي بين الشعوب.

