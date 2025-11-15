خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، أن المخيمات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً في الخدمات بفضل الاهتمام الملكي المباشر والمكارم الهاشمية المتواصلة، والتي تعكس حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تحسين ظروف أبناء المخيمات والارتقاء بواقعهم المعيشي.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم السبت، في قاعة مخيم الشهيد عزمي المفتي، بمشاركة مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أولاف بيكر، ومديري لجان الخدمات في مخيمي الشهيد عزمي المفتي وإربد، وعدد من أبناء المخيمات، لمناقشة الاحتياجات الخدمية والوقوف على الواقع الحالي في مخيمات محافظة إربد.