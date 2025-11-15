اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

