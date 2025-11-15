اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على اوتوستراد عمان الزرقاء، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
