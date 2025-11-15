السبت 2025-11-15 07:48 م
 

الأونروا: معاناة قاسية يعيشها أهالي غزة في ظل الأمطار

السبت، 15-11-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-   قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، إن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يخضع لقيود شديدة مرتبطة بالتشريعات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة "كارثي"، معظم السكان يشربون مياها ملوثة بنسب من النترات والملوحة تفوق المعدلات العالمية تسع مرات مما أدى إلى تفشي أمراض الكبد الوبائي والتهابات السحايا والأمراض المعوية والصدرية، إضافة إلى ارتفاع حالات الفشل الكلوي والسرطان.


وأضاف أبو حسنة، أن مئات الخيام المهترئة التي انتهى عمرها الافتراضي، والملاجئ المؤقتة في غزة، غمرت بمياه الأمطار، وآلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية.

 
 
