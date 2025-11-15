الأونروا: معاناة قاسية يعيشها أهالي غزة في ظل الأمطار

وأشار إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة "كارثي"، معظم السكان يشربون مياها ملوثة بنسب من النترات والملوحة تفوق المعدلات العالمية تسع مرات مما أدى إلى تفشي أمراض الكبد الوبائي والتهابات السحايا والأمراض المعوية والصدرية، إضافة إلى ارتفاع حالات الفشل الكلوي والسرطان.
وأضاف أبو حسنة، أن مئات الخيام المهترئة التي انتهى عمرها الافتراضي، والملاجئ المؤقتة في غزة، غمرت بمياه الأمطار، وآلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية.
