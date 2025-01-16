الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي

05:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717067 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس ، واجب العزاء إلى عشيرة المجالي، بوفاة سيف الدين حابس رفيفان المجالي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.