ما هي الكلاب الروبوتية التي استخدمت بمداهمة الرمثا؟

الوكيل الإخباري-   استخدمت الأجهزة الأمنية في مداهمة الرمثا (روبوت) على شكل كلب، أو ما يعرف بـ (الكلب الروبوتي)، المجهزة بأجهزة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.


وفيما يلي معلومات عن هذه الكلاب الروبوتية:

ما هي الكلاب الروبوتية؟

هي حيوانات آلية رباعية الأرجل، تحاكي في حركتها الكلاب الحقيقية، ويتم تزويدها بمزيج من أجهزة الاستشعار والكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

قدرات الكلاب الروبوتية 

تتمتع الكلاب الروبوتية بقدرات متنوعة وسّعت من نطاق استخداماتها، أهمها الحركة، إذ تستطيع المشي والجري والتسلّق، حيث تتمتع بمركز ثقل منخفض يسمح لها بالتوازن والثبات على مختلف التضاريس.


وبفضل أجهزة الاستشعار والكاميرات المتطورة التي يتم تزويدها بها، تستطيع الكلاب الروبوتية اكتشاف الأنشطة المشبوهة والمشاركة بجمع المعلومات الاستخبارية.


بالإضافة لذلك، للكلاب الروبوتية قدرات أخرى هي إمكانية التحكم بها عن بعد أو برمجتها لتنفيذ مهام دون توجيه، فضلا عن مرونة استخدامها بوضع حمولات أو أجهزة إضافية على ظهرها المسطح.


استخدامات الكلاب الروبوتية


تستخدم الكلاب الروبوتية لتنفيذ مهام متنوعة، مثل المراقبة والأمن والبحث والإنقاذ، وإلى جانب ذلك تستخدم كرفيق عاطفي أو تستخدم في تطبيقات أخرى منزلية وتجارية وبحثية.


ففي المجال العسكري والأمني، تستخدم الكلاب الروبوتية في الدوريات وكشف المتفجرات والمخدرات ومهام البحث والإنقاذ والاستطلاع، بالإضافة لإمكانية تزويدها بأسلحة في بعض الحالات.


وفي الجانب المنزلي والتعليمي، تتوفر نماذج من الكلاب الروبوتية المخصصة للترفيه والتفاعل العاطفي، وتعلم البرمجة والهندسة، كتلك الروبوتات التي تتعرف على الوجوه والأوامر الصوتية.


تجاريا، تستخدم الكلاب الروبوتية في المتاجر لمراقبة البضائع واكتشاف سارقي المتاجر، وفي المصانع ومواقع البناء في مهمات المراقبة.


كما تستخدم الكلاب الروبوتية في الأغراض الطبية والبحثية، كالمستشفيات، لمراقبة المرضى المعرضين للخطر، وفي الأبحاث الزراعية لفحص التربة وجمع البينات.
 
 
