الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود

08:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755310 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية الثلاثاء، محاولة تسلل 5 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.



