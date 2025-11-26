الأربعاء 2025-11-26 09:43 م
 

الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود

الأربعاء، 26-11-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية الثلاثاء، محاولة تسلل 5 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
 
 
