محافظ معان يفتتح متحف الحياة البرلمانية المتنقل

08:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755309 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح محافظ معان، خالد الحجاج، اليوم الأربعاء، متحف الحياة البرلمانية المتنقل في مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي في مدينة معان، وذلك بالتنسيق مع مديرية ثقافة معان. اضافة اعلان





ويهدف المتحف الذي يستمر 4 أيام إلى توثيق مسيرة الحياة البرلمانية في الأردن ومراحل تطورها منذ ما قبل تأسيس الدولة الأردنية الحديثة وصولاً إلى يومنا هذا.



ويستعرض المتحف أبرز محطات تاريخ الدولة الأردنية، بدءا من الثورة العربية الكبرى عام 1916، مرورا بتأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، ثم إعلان الاستقلال عام 1946، وانتهاءً بعام 2021، ليغطي بذلك مئة عام من تاريخ الأردن السياسي والبرلماني.



وقال مدير ثقافة معان الدكتور يوسف الشمري إن المتحف المتنقل يعد أحد أهم المشاريع الثقافية لوزارة الثقافة، إذ جاء بهدف نقل التجربة التي يقدمها متحف الحياة البرلمانية في مبنى مجلس الأمة القديم إلى مختلف محافظات المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزوار للتعرّف على التاريخ البرلماني الأردني بطريقة تفاعلية تحاكي قاعات العرض الأصلية في المتحف الرئيسي.



وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الوعي الوطني، وترسيخ المعرفة بتاريخ الدولة الأردنية لدى مختلف فئات المجتمع، عبر تقديم محتوى بصري ومعلوماتي يُبرز محطات التحول السياسي في مسيرة الوطن.

