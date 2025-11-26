اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الإقليمي وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآلية تطويرها بشكل يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي.
وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والسفير والملحق الدفاعي الأميركي في عمّان.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود
-
محافظ معان يفتتح متحف الحياة البرلمانية المتنقل
-
رئيس مجلس النواب يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
-
البلقاء: فاعليات رسمية وشعبية تؤكد ثقتها بقوة ومنعة الأجهزة الأمنية
-
مداهمة الرمثا .. كيف حوّل رجال الأمن العام المستحيل إلى واجب إنساني !
-
الصرايرة: المتقاعدون العسكريون سدّ منيع لحماية الأردن
-
الأرصاد: الأمطار الأخيرة رفعت الموسم المطري حتى 6% في بعض المناطق
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الرقاد والعمرو