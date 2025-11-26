الأربعاء 2025-11-26 09:44 م
 

اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية

الأربعاء، 26-11-2025 09:31 م
الوكيل الإخباري-  التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية _ الجيش العربي، قائد القوات المركزية الأميركية الفريق أول براد كوبر.اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الإقليمي وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآلية تطويرها بشكل يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والسفير والملحق الدفاعي الأميركي في عمّان.
 
 
اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية

أخبار محلية

