مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد دعم القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أوصى مجلس وزراء الإعلام العرب بضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية بجميع أبعادها السياسية والإنسانية والحقوقية، وفي مقدمتها قضية القدس المحتلة.





جاء ذلك خلال اختتام أعمال الدورة (55) للمجلس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام للجامعة، وبرئاسة الجمهورية العربية السورية، وبمشاركة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والمنظمات والهيئات الإعلامية العربية ذات صفة مراقب لدى المجلس.



وحث المجلس وسائل الإعلام العربية على مواصلة تغطيتها للتطورات الراهنة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة في قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، مستنكراً استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين في خرق سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني.



وأكد المجلس أهمية الترويج لميثاق الشرف الإعلامي وفق التعديلات التي أدخلت عليه خلال الدورة (163) لمجلس جامعة الدول العربية، مؤكداً تفعيل مقتضياته وترويجه على أوسع نطاق في المشهد الإعلامي العربي، والالتزام بضوابطه القائمة على التحلي بالأمانة والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية، وترسيخ ثقافة التسامح، ونبذ خطابات التحيز والتمييز، واحترام المقومات السيادية للدول الأعضاء.



واعتمد المجلس الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، والخطة العربية الموحدة للتعاطي مع القضايا البيئية والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الرؤية العربية 2045 المعتمدة في القمة العربية (34) في بغداد مايو 2025.



ورحب المجلس بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم برنامج حول "هندسة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي"، وتكليف اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي.



وأكد المجلس الحاجة الماسة للتنفيذ المحكم والمتكامل لآليات ومكونات هذه الخطة، بدءاً بتقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية، ومواجهة السردية الإسرائيلية، وتثمين الشخصية الحضارية والثقافية العربية، والتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب.



وفي هذا السياق، كلف المجلس فريقاً من الخبراء لوضع رؤية شاملة وإطاراً زمنياً لتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية.



ودعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية إلى مواصلة جهودها في تنفيذ برنامج خريطة الإعلام العربية للتنمية المستدامة.



ومن منطلق الحرص على استكمال صياغة رؤية عربية شاملة للتفاوض مع الشركات الإعلامية الدولية، حث المجلس فريق العمل المعني بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية على الإسراع بإعداد هذه الرؤية تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة.



ومن جانب آخر، وافق مجلس وزراء الإعلام العرب على تسمية كل من الرباط عاصمة للإعلام العربي لسنة 2026، والدوحة 2027، ودمشق 2028، مع التأكيد على أن يشمل برنامج هذه الفعالية تخصيص محور خاص عن القدس الشريف والطابع المتفرد لهذه المدينة المقدسة على مختلف المستويات الروحية والثقافية والعمرانية.



وفي سياق توجهات المجلس للتعاطي مع القضايا الإعلامية النوعية، بما فيها أوضاع الطفل في المنطقة العربية، وافق المجلس على اعتماد جائزة إعلام الطفل العربي بالتعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال وقطاع الشؤون الاجتماعية)، بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصورة تشاركية على إعطاء هذه الجائزة الرفيعة بعداً عربياً واسعاً، بما تحمله من دلالات اجتماعية وتربوية وتنموية، وبما من شأنه إنتاج محتوى خلاق لخدمة قضايا الطفل.



وعلى هامش أعمال الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، قام معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتكريم الوزير المشرف على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين السيد أحمد عساف في إشارة تضامنية قوية مع الجسم الإعلامي الفلسطيني، كما سلمت شهادات تقديرية لنخبة من الإعلاميين العرب وجوائز مالية برعاية كريمة من دولة الكويت للفائزين بجائزة التميز الإعلامي العربي في مختلف التخصصات المكتوبة والسمعية – البصرية والرقمية.