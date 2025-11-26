رئيس مجلس النواب يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

واطمأن القاضي على صحة المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وموجهاً تحية التقدير والاعتزاز لذويهم الكرام.
وخلال الزيارة قال القاضي إن نشامى الأجهزة الأمنية جسدوا الكفاءة والجاهزية العالية لحماية أمن الوطن، مؤكداً أن تكاتف الأردنيين خلف جلالة الملك وجيشنا وأجهزتنا الأمنية يشكل سداً منيعا في وجه الطامعين وكل من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.
والتقى القاضي بمدير الخدمات الطبية الملكية العميد سهل الحموري، حيث اطمأنوا على المصابين بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور إبراهيم الصرايرة، والنائب الدكتور أيمن أبو هنية، والنائب الدكتور محمد سلامة الغويري.
