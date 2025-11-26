الأربعاء 2025-11-26 09:44 م
 

رئيس مجلس النواب يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

القاضي يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
القاضي يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
 
الأربعاء، 26-11-2025 08:27 م
الوكيل الإخباري-   زار رئيس مجلس النواب مازن القاضي المصابين في المداهمة الأمنية التي جرت يوم أمس في لواء الرمثا.اضافة اعلان


واطمأن القاضي على صحة المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وموجهاً تحية التقدير والاعتزاز لذويهم الكرام.

وخلال الزيارة قال القاضي إن نشامى الأجهزة الأمنية جسدوا الكفاءة والجاهزية العالية لحماية أمن الوطن، مؤكداً أن تكاتف الأردنيين خلف جلالة الملك وجيشنا وأجهزتنا الأمنية يشكل سداً منيعا في وجه الطامعين وكل من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.

والتقى القاضي بمدير الخدمات الطبية الملكية العميد سهل الحموري، حيث اطمأنوا على المصابين بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور إبراهيم الصرايرة، والنائب الدكتور أيمن أبو هنية، والنائب الدكتور محمد سلامة الغويري.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اختتام ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام

أخبار محلية اختتام ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام

اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية

مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد دعم القضية الفلسطينية

عربي ودولي مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد دعم القضية الفلسطينية

الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود

محافظ معان يفتتح متحف الحياة البرلمانية المتنقل

أخبار محلية محافظ معان يفتتح متحف الحياة البرلمانية المتنقل

القاضي يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية رئيس مجلس النواب يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

البلقاء: فاعليات رسمية وشعبية تؤكد ثقتها بقوة ومنعة الأجهزة الأمنية

أخبار محلية البلقاء: فاعليات رسمية وشعبية تؤكد ثقتها بقوة ومنعة الأجهزة الأمنية

مداهمة الرمثا .. كيف حوّل رجال الأمن العام المستحيل إلى واجب إنساني !

أخبار محلية مداهمة الرمثا .. كيف حوّل رجال الأمن العام المستحيل إلى واجب إنساني !



 
 





الأكثر مشاهدة