الصرايرة: المتقاعدون العسكريون سدّ منيع لحماية الأردن

الوكيل الإخباري- أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة، الدور الكبير الذي يضطلع به المتقاعدون العسكريون في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.





وأضاف، خلال لقائه رئيس اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين، العميد الركن المتقاعد أحمد الرقاد، وعددًا من أعضاء اللجنة، أن ملف المتقاعدين يحظى باهتمام خاص من رئيس مجلس النواب مازن القاضي.



ولفت الصرايرة إلى أهمية دور الأجهزة الأمنية في حماية مقدرات الوطن وصون أمن المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة، مشيدًا بجهودها الأخيرة في كشف المخطط الإرهابي الذي استهدف الأردن، ودورها المستمر في تعزيز الأمن والاستقرار.



وأشار إلى أن المتقاعدين العسكريين يمثلون الرديف الأول للقوات المسلحة، التي قدمت الغالي والنفيس دفاعًا عن تراب الوطن.



وتابع موجّهًا حديثه للمتقاعدين: لقد كنتم في ميادين الشرف خط الدفاع الأول عن هذا الوطن، تحملون السلاح بثبات، وتواجهون التحديات بروح الإصرار والتضحية، وكتبتم بصبركم وصمودكم صفحات مشرّفة من تاريخ الأردن، وكنتم مثالًا للنزاهة والانضباط والولاء للوطن والقيادة.



وأكد الصرايرة أن حلّ مشكلة البطالة لن يتحقق إلا من خلال جذب الاستثمارات للمملكة، مشيرًا إلى أنه تم رصد جميع ملاحظات واقتراحات المتقاعدين وسيصار إلى متابعتها.



من جهتها، أكدت مساعد رئيس المجلس، هالة الجراح، أن الجميع يقف في خندق واحد خلف القيادة الهاشمية، مشيرة إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في استقطاب الاستثمارات، ولا سيما خلال جولته الآسيوية الأخيرة.



وأشادت بدور المتقاعدين العسكريين في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.



بدوره، أوضح العميد الركن المتقاعد أحمد الرقاد أن اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين، التي تأسست عام 2001، تحظى باهتمام ملكي مباشر، مشيرًا إلى أهمية الخبرات المتراكمة للمتقاعدين في دعم الأجهزة الأمنية.



من جهتهم، استعرض أعضاء اللجنة أبرز المهام الموكلة إليهم، مشيرين إلى تآكل الرواتب وارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ومطالبين بتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين.



ودعوا إلى ضرورة ربط رواتب المتقاعدين السابقين بمعدلات التضخم لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.