الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخرابشة والفاعوري

ففي منطقة وادي الحور في محافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد عبدالرحيم الخرابشة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخرابشة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي مدينة السلط، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم راغب أحمد الفاعوري، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفاعوري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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