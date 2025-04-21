الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخرابشة والفاعوري

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي الخرابشة والفاعوري. اضافة اعلان





ففي منطقة وادي الحور في محافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد عبدالرحيم الخرابشة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخرابشة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي مدينة السلط، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم راغب أحمد الفاعوري، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفاعوري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.