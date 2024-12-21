الديوان الملكي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين

ففي منطقة ملكا، بمحافظة إربد، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الملكاوي بوفاة النائب السابق مازن محمد الملكاوي.
وفي منطقة النزهة، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى عشيرة العبيدين بوفاة هايل عطية العبيدين.
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