 
السبت 2024-12-21 10:39 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين

العيسوي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين
العيسوي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين
السبت، 21-12-2024 08:41 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الملكاوي والعبيدين.اضافة اعلان


ففي منطقة ملكا، بمحافظة إربد، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الملكاوي بوفاة النائب السابق مازن محمد الملكاوي.

وفي منطقة النزهة، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى عشيرة العبيدين بوفاة هايل عطية العبيدين.
 
gnews

أحدث الأخبار

أ إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المصور الصحفي يوسف شحاده عويضه

أخبار محلية ‎وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل يوسف عويضة

شحادة

أخبار محلية شحادة : الحكومة اتخذت 41 قرارا لتحفيز الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين

مجلس الوزراء

أخبار محلية اقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام الموارد البشرية في القطاع العام

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

فلسطين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: 644 رياضيا استشهدوا في غزة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات

العيسوي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين

ارشيفية

فلسطين الدفاع المدني بغزة: 20 شهيدا في القطاع بغارات للاحتلال



 




الأكثر مشاهدة