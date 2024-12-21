الديوان الملكي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الملكاوي والعبيدين. اضافة اعلان





ففي منطقة ملكا، بمحافظة إربد، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الملكاوي بوفاة النائب السابق مازن محمد الملكاوي.



وفي منطقة النزهة، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى عشيرة العبيدين بوفاة هايل عطية العبيدين.