وزير الدفاع الروسي يعلن الاستعداد لاستئناف الاختبارات النووية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف ضرورة البدء الفوري في الاستعداد لاستئناف الاختبارات النووية، محذرا من تبعات السياسات الأمريكية على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، حيث أوضح بيلاوسوف أن "واشنطن تزيد بنشاط من أسلحتها الاستراتيجية الهجومية"، مشددا على أن موسكو "يجب أن تعتمد ليس فقط وعلى نحو كبير على تصريحات وتعليقات الشخصيات السياسية الأمريكية، ولكن أولا على أفعال الولايات المتحدة التي تشهد بوضوح على زيادة أسلحتها الاستراتيجية".



وحذر الوزير الروسي من أن "الرفض المحتمل للولايات المتحدة للوقف الاختياري للاختبارات النووية قد يكون خطوة نحو تدمير نظام الاستقرار الاستراتيجي العالمي"، معتبرا أن هذا التحرك "منطقي تماما" في إطار السياسة الأمريكية الحالية.

اضافة اعلان



ودعا بيلاوسوف إلى "البدء فورا في الاستعداد للاختبارات النووية واسعة النطاق" في موقع "نوفايا زيمليا" القطبي الشمالي، الذي كان الموقع الرئيسي للاختبارات النووية السوفيتية خلال الحرب الباردة.



وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، سيكون مزودا برأس نووي، وقادرا على الوصول إلى مدى 13 ألف كيلومتر.



وأضاف أن صواريخ "النسر الأسود" التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها في أوروبا ستتمكن من الوصول إلى وسط روسيا في غضون 6-7 دقائق.



وردا على تقرير الوزير، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بجمع المعلومات حول الإجراءات الأمريكية، وتحليل هذه المعلومات على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء العمل في التحضير للتجارب النووية.



ويوم الاثنين الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستجري تجارب على الأسلحة النووية، معربا عن اعتقاده أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تجري باستمرار تجارب نووية.



وصرح ترامب بأن التجارب النووية ضرورية لضمان عمل الأجهزة، وقال: "في ظل تجارب يزعم أن روسيا والصين تجريانها.علينا أن نرى كيف تسير الأمور. السبب الذي يجعلني أتحدث عن الاختبارات هو أن روسيا أعلنت أنها ستجري اختبارات، وكوريا الشمالية تجري اختبارات باستمرار. ودول أخرى. نحن الدولة الوحيدة التي لا تجري اختبارات. وهذا ما لا أريده لبلدي".



وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية تفجيرية، قال ترامب إن التجارب ستجرى، دون أن يورد تفاصيل. وقال ترامب "ما أقوله هو أننا سنجري الاختبارات مثل الدول الأخرى، نعم".



وأضاف الرئيس الأمريكي بأن القوى النووية تجري، على ما يزعم، انفجارات تحت الأرض لا تنتج سوى اهتزازات على السطح، وأن الولايات المتحدة تعتبر إنتاج الأسلحة مبررا لهذه التجارب.