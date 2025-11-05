الأربعاء 2025-11-05 06:48 م
 

الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع الهنغاري

الأربعاء، 05-11-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري-    التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الدفاع الهنغاري الفريق أول غابور بوروندي.

وتناول اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر، سبل توطيد التعاون بين الأردن وهنغاريا في المجال العسكري، وأبرز المستجدات الإقليمية وجهود تحقيق السلام.


وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسفير هنغاريا لدى الأردن بيتر ياكاب.

 
 
