الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع الهنغاري

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الدفاع الهنغاري الفريق أول غابور بوروندي.

وتناول اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر، سبل توطيد التعاون بين الأردن وهنغاريا في المجال العسكري، وأبرز المستجدات الإقليمية وجهود تحقيق السلام.