اختتام مؤتمر الخطاب الإعلامي الدولي الثاني في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي نظمته الجامعة الهاشمية بعنوان: "الخطاب الإعلامي في عالم متغير: الصوت والصدى".

وأشاد المشاركون في البيان الختامي بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في المحافل الدولية، وبمساعيه الحثيثة لوقف الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.



وثمن المشاركون جهود المؤسسات الإعلامية الوطنية في ترجمة الرؤية الملكية السامية، وإبراز صورة الأردن المشرقة، وترسيخ قيم المهنية والمسؤولية في الخطاب الإعلامي.



كما أعربوا عن تقديرهم لرعاية وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، لأعمال المؤتمر، ولدعمه المتواصل للمنظومة الإعلامية الوطنية، بما يعزز حضور الأردن في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي، ويسهم في إيصال رسالته القائمة على الحوار والاعتدال والبناء.



وتضمن البيان الختامي توصيات ركزت على تعزيز البحث الإعلامي وتحليل الخطاب في مختلف المجالات، وأهمية تطوير الخطاب الإعلامي لمواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودعم الإعلام العربي في تشكيل الوعي وصناعة الخبر، إلى جانب تعزيز الدراسات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والدينية في الإعلام، والاهتمام بقضايا المرأة والطفل والمهمشين والأقليات.



وأوصى المشاركون بإنشاء مدونة عربية إعلامية تعنى بدراسة وتحليل الخطاب الإعلامي، وحماية المجتمعات من التضليل والأخبار الزائفة، ورصد دور الإعلام خلال الأحداث الراهنة، خصوصا في فلسطين وغزة، وتعزيز التعاون بين المختبرات البحثية العربية من خلال اتفاقيات مشتركة.



وتناول المؤتمر في يومه الثاني عدة محاور، ركزت على تحليل الخطاب الاقتصادي في الإعلام الحديث، والتحديات التي تواجه الإعلام الاقتصادي في ظل العولمة والتحول الرقمي، ودور الإعلام العسكري في إدارة الأزمات، واستراتيجيات اللغة المستخدمة في الخطاب العسكري الحديث.