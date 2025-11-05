الأربعاء 2025-11-05 06:48 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل حداد والعواملة

جانب من أداء واجب العزاء
 
الأربعاء، 05-11-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل حداد وإلى عشيرة العواملة.اضافة اعلان


ففي منطقة دابوق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله عقيل حداد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم آل حداد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور محمد عبدالوهاب العواملة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العواملة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
 
أ

ب

ل

ل

