مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل حداد والعواملة

ففي منطقة دابوق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله عقيل حداد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم آل حداد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة دير غبار، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور محمد عبدالوهاب العواملة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العواملة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
