الذكرى الثامنة والأربعون لاستشهاد الملكة علياء الحسين غدا الأحد

ولدت المغفور لها في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول عام 1948 في القاهرة، حيث كان والدها المرحوم بهاء الدين طوقان يشغل منصب سفير المملكة فيها. ودرست العلوم السياسية في جامعة لويولا في العاصمة الإيطالية روما.
وأبدت جلالتها، رحمها الله، منذ اقترانها بالراحل الكبير المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وحتى استشهادها، اهتماما لافتا بالانخراط بالعمل النسائي والخيري، وأسهمت في دعم النشاطات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية والحياتية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وكانت، رحمها الله، نموذجا للمرأة الأردنية في العطاء، وسعت جاهدة لتسليط الضوء على إسهامات المرأة الأردنية في تحقيق الأهداف التنموية، وعملت على تمكينها وتعزيز دورها في مجالات عديدة.
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