الجمعة 2025-10-17 08:54 ص
 

توقعات بإعادة فتح معبر رفح الأحد

الجمعة، 17-10-2025 08:44 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من مدينة نابولي الإيطالية الخميس، بأن معبر رفح سيعاد فتحه "الأحد على الأرجح" بحسب ما نقلت عنه وكالات إيطالية.اضافة اعلان


وقال ساعر على هامش اجتماع لوزراء منطقة المتوسط "سيُفتح معبر رفح الأحد على الأرجح. نقوم بجميع الاستعدادات والاتفاقات من أجل ذلك. آمل أن يتم فتحه، لقد تم القيام بكل شيء من أجل فتحه".
 
 
