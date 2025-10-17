توقعات بإعادة فتح معبر رفح الأحد

وقال ساعر على هامش اجتماع لوزراء منطقة المتوسط "سيُفتح معبر رفح الأحد على الأرجح. نقوم بجميع الاستعدادات والاتفاقات من أجل ذلك. آمل أن يتم فتحه، لقد تم القيام بكل شيء من أجل فتحه".
