هام من مياه اليرموك بشأن الفواتير الشهرية

ونظرًا لعدم كفاية عدد القراء التابعين للشركة لقراءة جميع العدادات بشكل دوري، فقد قامت الشركة بإحالة عطاء إلى أحد المقاولين المحليين لتولي مهمة القراءة الفعلية للعدادات الى جانب القراء التابعين لشركة مياه اليرموك.
ومن المقرر أن يبدأ المقاول أعمال القراءة في محافظتي جرش وعجلون اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني 2025، ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق القراءة الفعلية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.
وتؤكد شركة مياه اليرموك على أنها تتابع باهتمام الحالات التي سجلت فيها فروقات في قراءات العدادات، وتعمل على دراسة الاعتراضات المقدمة من المواطنين بشأن الفواتير، بهدف تصويبها وضمان دقة احتساب الاستهلاك.
