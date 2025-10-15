الأربعاء 2025-10-15 12:18 م
 

هام من مياه اليرموك بشأن الفواتير الشهرية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-10-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   باشرت شركة مياه اليرموك اليوم الأربعاء الموافق 15 تشرين الأول 2025 تنفيذ قراءة فعلية لعدادات المياه في محافظة إربد، وذلك في إطار جهودها لتحسين دقة الفواتير الشهرية بعد اعتماد نظام الفوترة الشهري.

ونظرًا لعدم كفاية عدد القراء التابعين للشركة لقراءة جميع العدادات بشكل دوري، فقد قامت الشركة بإحالة عطاء إلى أحد المقاولين المحليين لتولي مهمة القراءة الفعلية للعدادات الى جانب القراء التابعين لشركة مياه اليرموك.


ومن المقرر أن يبدأ المقاول أعمال القراءة في محافظتي جرش وعجلون اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني 2025، ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق القراءة الفعلية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.


وتؤكد شركة مياه اليرموك على أنها تتابع باهتمام الحالات التي سجلت فيها فروقات في قراءات العدادات، وتعمل على دراسة الاعتراضات المقدمة من المواطنين بشأن الفواتير، بهدف تصويبها وضمان دقة احتساب الاستهلاك.

 
 
